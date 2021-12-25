Пенсионный фонд напомнил, как увеличить пенсию на 25%

Россияне могут рассчитывать на надбавку к пенсии в 25 % , если жили и трудились на селе, напомнил Пенсионный фонд России на своей странице во «ВКонтакте».

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — пояснили в ПФР 25 декабря.

Необходимо, чтобы стаж работы в сельском хозяйстве был не менее 30 лет, включая работу в колхозах и совхозах. Для доплаты также надо проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером.