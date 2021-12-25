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Пенсионный фонд напомнил, как увеличить пенсию на 25%

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Россияне могут рассчитывать на надбавку к пенсии в 25 %, если жили и трудились на селе, напомнил Пенсионный фонд России на своей странице во «ВКонтакте».

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — пояснили в ПФР 25 декабря.

Необходимо, чтобы стаж работы в сельском хозяйстве был не менее 30 лет, включая работу в колхозах и совхозах. Для доплаты также надо проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером.

В середине декабря Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года.

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Комментарии (11)

sergeant-1
А чтобы увеличить пенсию на 100%, надо переехать жить в Москву, даже не обязательно 30 лет - там минимальная пенсия больше 20 тыс - почти в 2 раза выше общероссийской, при одинаковых ценах в сетевых магазинах....
Alex000
Enlarge your pensia!
266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но дру.гого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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