Пенсионный фонд напомнил, как увеличить пенсию на 25%

Россияне могут рассчитывать на надбавку к пенсии в
«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — пояснили в ПФР 25 декабря.
Необходимо, чтобы стаж работы в сельском хозяйстве был не менее 30 лет, включая работу в колхозах и совхозах. Для доплаты также надо проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером.
В середине декабря Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года.