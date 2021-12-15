Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсий

Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.
В профильном комитете верхней палаты российского парламента заверили, что такая мера приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование.
Госдума 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии. Он устанавливает в 2024 году такой же, как в 2014–2023 годах, подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в 6 % направляются в страховую часть, то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее люди могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую, чтобы увеличить баллы для расчета размера будущей пенсии.