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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсий

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Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии россиян до конца 2024 года. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.

В профильном комитете верхней палаты российского парламента заверили, что такая мера приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Госдума 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии. Он устанавливает в 2024 году такой же, как в 2014–2023 годах, подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в 6 % направляются в страховую часть, то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее люди могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую, чтобы увеличить баллы для расчета размера будущей пенсии.

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Комментарии (4)

alexadmin
Как здорово, что у меня не украли пенсию, а заморозили! Совсем другое дело.
Modest_5e4ce41f7533b
Надо угадать под какой поправкой к пенсионному закону шарик?
dragvs
Каждый год путинизм ухудшает жизнь людей, хотя, казалось бы, должно быть ровным счетом наоборот
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