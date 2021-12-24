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Со льда Ладожского озера спасли трех заблудших путников

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На льду Ладожского озера заблудились трое мужчин, к счастью, их удалось обнаружить представителям поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. До них спасатели вызволяли с ледяной глади рыбаков, которые не могли добраться до берега.

Как сообщили в пресс-службе организации 24 декабря, троих «новичков» эвакуировали и передали родственникам. По какой причине они не смогли найти путь назад — неизвестно.

«Фонтанка» писала, что утром пятницы из-за сильного снегопада двое рыбаков не смогли самостоятельно выйти на берег. Все вокруг слилось в единый серо-белый. Пострадавших вернули на большую землю и передали близким.

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