Со льда Ладожского озера спасли трех заблудших путников

На льду Ладожского озера заблудились трое мужчин, к счастью, их удалось обнаружить представителям поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. До них спасатели вызволяли с ледяной глади рыбаков, которые не могли добраться до берега.



Как сообщили в пресс-службе организации 24 декабря, троих «новичков» эвакуировали и передали родственникам. По какой причине они не смогли найти путь назад — неизвестно.

«Фонтанка» писала, что утром пятницы из-за сильного снегопада двое рыбаков не смогли самостоятельно выйти на берег. Все вокруг слилось в единый серо-белый. Пострадавших вернули на большую землю и передали близким.