Дорога в никуда. Рыбаки заблудились на льду Ладоги из-за сильного снегопада

Рыбалка на Ладожском озере превратилась в экстремальное занятие. Найти дорогу до берега мешал сильный снегопад.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде Новой Ладоги, 24 декабря два рыбака не смогли самостоятельно выйти на берег. Ладожское озеро накрыл мощный снегопад. Все в округе слилось в единый серо-белый цвет.
Спасатели нашли рыбаков в 11 километрах от берега, пострадавших вернули на большую землю и передали родственникам.
Петербург оказался во власти холодного циклона «Квинтинус». Ожидаются снегопад и похолодание до -17 градусов.