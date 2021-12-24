В Крыму передумали вводить курортный сбор

Курортный сбор в Крыму вводить не планируют. Об этом 24 декабря сообщили в министерстве курортов и туризма республики.



«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора»»,— цитирует заявление ведомства ТАСС.



Изначально ввести курортный сбор в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии должны были в мае 2018 года, однако это решение постоянно переносили.

