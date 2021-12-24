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В Крыму передумали вводить курортный сбор

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Курортный сбор в Крыму вводить не планируют. Об этом 24 декабря сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора»»,— цитирует заявление ведомства ТАСС.

Изначально ввести курортный сбор в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии должны были в мае 2018 года, однако это решение постоянно переносили.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Краснодарского края решило увеличить размер курортного сбора в 2022 году. В Сочи он вырастет в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях Кубани он составит 30 рублей в сутки.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
а я и не знал, они с отелей берут? Был в Анапе в прошлом году.
Так там вся Армения надсмехается над сборами и налогами
sergeant-1
Бизнес-план не взлетел?
SlawaPiter
И так никто не едет...
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