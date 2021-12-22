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Курортный сбор в Сочи увеличат в пять раз

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за увеличение размера курортного сбора в 2022 году. Об этом 22 декабря сообщается на сайте парламента региона.

В Сочи он вырастет в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях Кубани он составит 30 рублей в сутки. Сбор распространяется на совершеннолетних туристов, которые размещаются в местных отелях, гостиницах и других подобных объектах на срок более 24 часов. Подробнее читайте здесь.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — сказал спикер краевого ЗакСа Юрий Бурлачко.

Пилотный проект курортных сборов был запущен в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Алтайском крае за сутки взимают 30 рублей курортного сбора, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей. По оценке Минэкономики, эксперимент проходит успешно. Регионы-участники за промежуточный период собрали 1,128 млрд рублей. Больше половины — 664,1 млн рублей — пришлось на Ставропольский край, 373 млн — на Краснодарский край, 90,4 млн принесли туристы в Алтайском крае.

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Комментарии (14)

AP-SPb
Интересно почему всех так волнует Сочи? Гораздо актуальнее вопрос когда у нас начнут брать туристический сбор? Хотя бы фиксированный, от 1 до 7 евро. Или %% 10 от стоимости проживания. А лучше как в Амстердаме, 7% + 3 евро. И со всех, включая аренду через Airbnb и Booking...
Brevnault
Наши люди везде находят выход. В Сочи участковому заносишь 100 руб. в день, и курортный сбор можно не платить.
Zdobsi
Предлагаю протестировать кривую спроса и предложения и брать с тех умных и богатых людей, кто туда едет отдыхать, в 10 раз больше-хоты бы по 500 рублей в сутки. А то 50 это несолидно.
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