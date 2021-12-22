Курортный сбор в Сочи увеличат в пять раз

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за увеличение размера курортного сбора в 2022 году. Об этом 22 декабря сообщается на сайте парламента региона.



В Сочи он вырастет в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях Кубани он составит 30 рублей в сутки. Сбор распространяется на совершеннолетних туристов, которые размещаются в местных отелях, гостиницах и других подобных объектах на срок более 24 часов. Подробнее читайте здесь.



«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — сказал спикер краевого ЗакСа Юрий Бурлачко.

