Курортный сбор в Сочи увеличат в пять раз

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за увеличение размера курортного сбора в 2022 году. Об этом 22 декабря сообщается на сайте парламента региона.
В Сочи он вырастет в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях Кубани он составит 30 рублей в сутки. Сбор распространяется на совершеннолетних туристов, которые размещаются в местных отелях, гостиницах и других подобных объектах на срок более 24 часов. Подробнее читайте здесь.
«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — сказал спикер краевого ЗакСа Юрий Бурлачко.
Пилотный проект курортных сборов был запущен в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Алтайском крае за сутки взимают 30 рублей курортного сбора, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей. По оценке Минэкономики, эксперимент проходит успешно. Регионы-участники за промежуточный период собрали 1,128 млрд рублей. Больше половины — 664,1 млн рублей — пришлось на Ставропольский край, 373 млн — на Краснодарский край, 90,4 млн принесли туристы в Алтайском крае.