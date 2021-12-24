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Борца с коррупцией астраханского УМВД заподозрили во взятке деньгами и рыбой

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, подозреваемый предложил подчиненному помочь в продлении его контракта на прохождение службы в органах внутренних дел, который истекал в декабре. За «услуги» он попросил 1 млн рублей. 500 тысяч мужчина получил деньгами, а остальное — рыбной продукцией. При этом у него не было намерений и возможности выполнить обещание.

Как заявили в региональном УМВД, сейчас сотрудник отстранен. При подтверждении вины он будет уволен по отрицательным основаниям и понесет ответственность. По ч. 3 ст. 159 УК РФ полицейскому грозит до шести лет колонии.

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Комментарии (4)

Денеб
Это по-нашему! По - скрепному! Борцы с коррупций берут взятки, правоохранители занимаются бандитизмом, а педагоги - педофилией......
Свободу Лёхе!
А если бы "были намерения и возможности выполнить обещание", сказка для подчинённого продолжилась бы и после Нового Года? Чудеса..)
Артист ритуальных услуг
Иконами нужно брать! Иконами! Тогда бы провели не как взятку а как "дар"!
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