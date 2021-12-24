Борца с коррупцией астраханского УМВД заподозрили во взятке деньгами и рыбой

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СКР.



По версии следствия, подозреваемый предложил подчиненному помочь в продлении его контракта на прохождение службы в органах внутренних дел, который истекал в декабре. За «услуги» он попросил 1 млн рублей. 500 тысяч мужчина получил деньгами, а остальное — рыбной продукцией. При этом у него не было намерений и возможности выполнить обещание.

