Борца с коррупцией астраханского УМВД заподозрили во взятке деньгами и рыбой

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СКР.
По версии следствия, подозреваемый предложил подчиненному помочь в продлении его контракта на прохождение службы в органах внутренних дел, который истекал в декабре. За «услуги» он попросил 1 млн рублей. 500 тысяч мужчина получил деньгами, а остальное — рыбной продукцией. При этом у него не было намерений и возможности выполнить обещание.
Как заявили в региональном УМВД, сейчас сотрудник отстранен. При подтверждении вины он будет уволен по отрицательным основаниям и понесет ответственность. По ч. 3 ст. 159 УК РФ полицейскому грозит до шести лет колонии.