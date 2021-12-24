Финансами Петербурга будет руководить экс-министр Чувашской Республики

Временно исполняющим обязанности главы комитета финансов Петербурга назначена Светлана Енилина. Информация 24 декабря появилась на сайте ведомства. Прежний председатель Алексей Корабельников занял пост финансового вице-губернатора.
Светлана Енилина пришла в правительство Петербурга в 2020 году и работала заместителем главы комитета финансов. Она курировала отдел бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, отдел бюджетной политики в сфере образования, отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и отдел бюджетной политики в сфере культуры, молодежной политики и спорта.
В период с 2003 года по 2010-й Светлана Енилина занимала пост заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики. С 2010 года по 2014-й руководила министерством имущественных отношений и земельных отношений Чувашии, с 2014 года по 2020-й замещала высшие должности в министерстве финансов Чувашии. С апреля по июль 2020 года работала заместителем председателя комитета финансов Ленинградской области.