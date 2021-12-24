FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Финансами Петербурга будет руководить экс-министр Чувашской Республики

5
Печать

Временно исполняющим обязанности главы комитета финансов Петербурга назначена Светлана Енилина. Информация 24 декабря появилась на сайте ведомства. Прежний председатель Алексей Корабельников занял пост финансового вице-губернатора.

Светлана Енилина пришла в правительство Петербурга в 2020 году и работала заместителем главы комитета финансов. Она курировала отдел бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, отдел бюджетной политики в сфере образования, отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и отдел бюджетной политики в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

В период с 2003 года по 2010-й Светлана Енилина занимала пост заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики. С 2010 года по 2014-й руководила министерством имущественных отношений и земельных отношений Чувашии, с 2014 года по 2020-й замещала высшие должности в министерстве финансов Чувашии. С апреля по июль 2020 года работала заместителем председателя комитета финансов Ленинградской области.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260602101
Вся диаспора на Крестовский переедет с Чебоксар
f0ntan
Сменила все комитеты - и сельского хозяйства, и соцзащиты населения, и образования, и здравоохранения, и культуры. Теперь очередь дошла до комитета финансов
266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний