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В Рыбацком забил фонтан. Всему виной пожарный гидрант

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Коммунальная авария произошла в Невском районе Петербурга днем 24 декабря. У дома 34 по Шлиссельбургскому проспекту образовался фонтан. Видео опубликовали очевидцы в группе «Наше Рыбацкое» во «Вконтакте».

Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», информация о прорыве трубы поступила в 14:20. Специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм. Предположительно, поврежден пожарный гидрант.

Наше Рыбацкое

В 16:10 вытекание локализовали. На время ремонта пять домов подключили к системе временного водоснабжения.

Ранее сообщалось, что пожарный гидрант прорвало на Суворовском проспекте 17 декабря. На устранение аварии потребовалось менее получаса.

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Комментарии (3)

266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ков.идом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
cdrescue
Как что плохое, так "Пожарный" , а если вдруг хорошее то "спасатели" , " МЧС".
Вообще подземные коммуникации с гидрантами принадлежат Водоканалу, а пожарные на них ставят водозаборные колонки, для тушения возгораний.
angel of death
прорыв за прорывом в этом Рыбацком =)
наверное местные жители радуются столь инновационным прорывам - то метро закроют сегодня, то фонтаны текут.... =))))
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