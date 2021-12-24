В Рыбацком забил фонтан. Всему виной пожарный гидрант

Коммунальная авария произошла в Невском районе Петербурга днем 24 декабря. У дома 34 по Шлиссельбургскому проспекту образовался фонтан. Видео опубликовали очевидцы в группе «Наше Рыбацкое» во «Вконтакте».
Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», информация о прорыве трубы поступила в 14:20. Специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм. Предположительно, поврежден пожарный гидрант.
В 16:10 вытекание локализовали. На время ремонта пять домов подключили к системе временного водоснабжения.
Ранее сообщалось, что пожарный гидрант прорвало на Суворовском проспекте 17 декабря. На устранение аварии потребовалось менее получаса.