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Пожарный гидрант устроил неожиданный полив на Суворовском проспекте

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В Петербурге на Суворовском проспекте около дома №32 произошло нарушение на пожарном гидранте, из-за чего по проезжей части разлилась холодная вода. Нарушение ликвидировали менее чем 30 минут. Об этом 17 декабря «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На горячую линию предприятия заявка о разливе воды поступила в 21.15, спустя 15 минут на место прибыла бригада «Водоканала», и в 21.45 вытекание локализовали.

«В ходе обследования было выявлено технологическое нарушение на пожарном гидранте», — рассказали на предприятии, подчеркнув, что это не было прорывом, все сети целы, а вся вода ушла в систему водоотведения.

«Все абоненты обеспечены водоснабжением», — добавили в ГУП.

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