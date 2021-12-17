Пожарный гидрант устроил неожиданный полив на Суворовском проспекте

В Петербурге на Суворовском проспекте около дома №32 произошло нарушение на пожарном гидранте, из-за чего по проезжей части разлилась холодная вода. Нарушение ликвидировали менее чем 30 минут. Об этом 17 декабря «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



На горячую линию предприятия заявка о разливе воды поступила в 21.15, спустя 15 минут на место прибыла бригада «Водоканала», и в 21.45 вытекание локализовали.



«В ходе обследования было выявлено технологическое нарушение на пожарном гидранте», — рассказали на предприятии, подчеркнув, что это не было прорывом, все сети целы, а вся вода ушла в систему водоотведения.

