Эпидемиолог рассказал о необычных симптомах штамма «омикрон» у привитых от коронавируса

Некоторые специфические симптомы штамма «омикрон» коронавируса проявляются у привитых людей. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, пишет 24 декабря издание Express.



По его словам, у привитых, заболевших «омикроном», наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура при этом была невысокая, но были головные боли и боли в горле. При этом основными симптомами остаются кашель, слабость, заложенность носа и насморк.



Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса не более опасен, чем «дельта», но быстрее других распространяется в популяции.

