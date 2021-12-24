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Эпидемиолог рассказал о необычных симптомах штамма «омикрон» у привитых от коронавируса

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Некоторые специфические симптомы штамма «омикрон» коронавируса проявляются у привитых людей. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, пишет 24 декабря издание Express.

По его словам, у привитых, заболевших «омикроном», наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура при этом была невысокая, но были головные боли и боли в горле. При этом основными симптомами остаются кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса не более опасен, чем «дельта», но быстрее других распространяется в популяции.

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Комментарии (16)

266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просит.ь, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Artem_9
британские ученые? ну ну ))
261608341
Перефразируя цитату: А зачем им аппетит, если все равно есть нечего.
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