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Гинцбург: «омикрон»-штамм не более опасен, чем «дельта»

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса не более опасен, чем «дельта». Однако, добавил ученый, вариант быстрее других распространяется в популяции.

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал микробиолог 23 декабря в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Гинцбурга, поскольку «омикрон»-штамм быстро распространяется, количество инфицированных может достичь больших значений. Из-за этого «система здравоохранения перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров», — отметил он.

Ученый добавил, что, согласно лабораторным данным, сегодня отсутствует необходимость в том, чтобы модифицировать существующую вакцину. Препарат начнут срочно преобразовывать в случае, если появятся люди, страдающие из-за заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

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Комментарии (4)

Hutu
Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
Там про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд
То ковидами пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят...
(С)
266483508
.. сказал, опять, гинзбург.. что- то
bluxer
Гинцбург более опасен.
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