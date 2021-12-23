Гинцбург: «омикрон»-штамм не более опасен, чем «дельта»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса не более опасен, чем «дельта». Однако, добавил ученый, вариант быстрее других распространяется в популяции.



«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал микробиолог 23 декабря в эфире телеканала «Россия-24».