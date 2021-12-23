Гинцбург: «омикрон»-штамм не более опасен, чем «дельта»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса не более опасен, чем «дельта». Однако, добавил ученый, вариант быстрее других распространяется в популяции.
«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал микробиолог 23 декабря в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Гинцбурга, поскольку «омикрон»-штамм быстро распространяется, количество инфицированных может достичь больших значений. Из-за этого «система здравоохранения перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров», — отметил он.
Ученый добавил, что, согласно лабораторным данным, сегодня отсутствует необходимость в том, чтобы модифицировать существующую вакцину. Препарат начнут срочно преобразовывать в случае, если появятся люди, страдающие из-за заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.