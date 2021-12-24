Путин: Залповый пуск ракеты «Циркон» прошел безупречно

В России успешно провели залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом 24 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня ночью, точнее, под утро проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни нашей страны и существенный шаг в повышении безопасности России», — сообщил глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Путин сообщил, что под утро был проведен запуск "Циркона", испытания прошли безупречно.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 24, 2021
"Это большое событие в жизни страны" pic.twitter.com/3Tzxr2tMRg
Ранее Владимир Путин отметил, что, если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5.