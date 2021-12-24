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Путин: Залповый пуск ракеты «Циркон» прошел безупречно

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В России успешно провели залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом 24 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня ночью, точнее, под утро проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни нашей страны и существенный шаг в повышении безопасности России», — сообщил глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Ранее Владимир Путин отметил, что, если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Для этого на всём её маршруте используется тяга собственного двигателя ракеты.

Максимальная скорость «Циркона» может достигать около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч). Максимальная дальность полёта — 1 тыс. км.

Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов». Кроме этого, гиперзвуковой крылатой ракетой хотят оснастить подводную лодку «Иркутск», которую планируется модернизировать до уровня 949АМ.

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Комментарии (15)

ДуремарСПб.
Нарисованная ракета поразила нарисовнную цель,но цель не аплодировала.
SERGEY111
Медленно ракеты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя Америки немного жаль,
У Европы это впереди

Скатертью, скатертью гамма-луч стелется
И забивается в ухо, нос и глаз.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Но не у каждого есть противогаз. (с).
Денеб
Деда пустил..... циркон.........
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