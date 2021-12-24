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Петербургские пробки отбили «десятку» еще до массового исхода горожан с работы

Петербург встал в десятибалльных пробках. Загруженность городских дорог достигла максимальной отметки еще до пяти часов вечера — в 16:42. Это на 2 балла больше обычного, и ожидается, что торчать в плотных пробках водителям предстоит еще ближайшие часа два.

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Скопившиеся к четырем часам дня 24 декабря пробки за час дополнили 5,5-километровый затор на проспекте Непокоренных, 2-м Муринском и Светлановском проспектах, растянувшийся от улицы Бутлерова до улицы Жака Дюкло; пробка в 4,3 километра на Выборгском шоссе от КАД до Суздальского проспекта и затор на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса, который тянется 6,1 километра от Ленинградского шоссе до проспекта Просвещения.

Попытки объехать пробки тоже подкладывают свинью как самим объезжающим, так и другим участникам движения. Так, на проспекте Испытателей водитель автомобиля Mercedes решил обойти затор по трамвайным путям, но ожидаемо провалился и завяз в снегу, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. В итоге автомобилист собрал пробку из трамваев к «Пионерской» от Светлановской площади.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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А на перекрестке улицы Ивана Черных и Сивкова переулка из-за ДТП намертво встали те, кто пытался объехать пробку на проспекте Стачек по Сивкову, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Марина.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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