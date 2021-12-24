Петербургские пробки отбили «десятку» еще до массового исхода горожан с работы

Скопившиеся к четырем часам дня 24 декабря пробки за час дополнили 5,5-километровый затор на проспекте Непокоренных, 2-м Муринском и Светлановском проспектах, растянувшийся от улицы Бутлерова до улицы Жака Дюкло; пробка в 4,3 километра на Выборгском шоссе от КАД до Суздальского проспекта и затор на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса, который тянется 6,1 километра от Ленинградского шоссе до проспекта Просвещения.



Попытки объехать пробки тоже подкладывают свинью как самим объезжающим, так и другим участникам движения. Так, на проспекте Испытателей водитель автомобиля Mercedes решил обойти затор по трамвайным путям, но ожидаемо провалился и завяз в снегу, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. В итоге автомобилист собрал пробку из трамваев к «Пионерской» от Светлановской площади.