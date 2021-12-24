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Пробки в Петербурге доросли до «девятки». На Культуры фурам не забраться в горку

Дороги Петербурга уже днем 24 декабря оказались загружены, как в вечерний час пик. По данным «Яндекса», в 15:27 пробки в городе доросли до 9 баллов, что на 3 балла больше обычного. Вечером ждут «десятку».

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Необычно плотная пробка образовалась на Выборгском шоссе. Затор длиной 4,8 километра растянулся от торгового центра до Песочного шоссе. Еще одним проблемным местом на севере города оказался проспект Культуры. Там две фуры не смогли заехать в горку в сторону КАД и в результате полностью перегородили проезд, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На КАД отмечены сразу две огромные пробки. На внутреннем кольце собрался затор в 8,6 километра от Красносельского шоссе до Ропшинского шоссе. На внешнем кольце — пробка длиной в 9,3 километра от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой.

Также плотно встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные и Приморский проспект от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. Пробка растянулась на 5,5 километра, и вместо 24 минут в ней можно потерять больше часа.

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Комментарии (8)

260569221
Запретить фуры в городе!!!!!!
Только газели
SWd
На новогодних праздниках переведу свой электросамокат на гусеничное шасси.
Mafioza
Фурам не проехать) там людям не пройти, чтобы не навернутся по сугробам с наледью под ним.
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