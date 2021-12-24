Пробки в Петербурге доросли до «девятки». На Культуры фурам не забраться в горку

Необычно плотная пробка образовалась на Выборгском шоссе. Затор длиной 4,8 километра растянулся от торгового центра до Песочного шоссе. Еще одним проблемным местом на севере города оказался проспект Культуры. Там две фуры не смогли заехать в горку в сторону КАД и в результате полностью перегородили проезд, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На КАД отмечены сразу две огромные пробки. На внутреннем кольце собрался затор в 8,6 километра от Красносельского шоссе до Ропшинского шоссе. На внешнем кольце — пробка длиной в 9,3 километра от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой.
Также плотно встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные и Приморский проспект от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. Пробка растянулась на 5,5 километра, и вместо 24 минут в ней можно потерять больше часа.