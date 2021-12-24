Санкт-Петербургская биржа привлекла в ходе IPO 175 млн долларов

Как сообщили 24 декабря в «СПБ Бирже», маркет-мейкеру АО «ВТБ Капитал» как обладателю опциона на выкуп бумаг не пришлось прибегать к мерам по стабилизации. «Ни одной акции не было приобретено в рамках мер по стабилизации, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от размещения, составивший 175 млн долларов США (до вычета расходов), не уменьшился», — отметили в компании.

ПАО в общей сложности разместило около 18,8 млн обыкновенных акций, увеличив их общее количество со 114 до 132,8 млн. Около 3,261 млн акций параллельно были размещены в пользу дочернего общества. Они могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников и других целей компании.



«СПБ Биржа» (бывшее название — «Санкт-Петербургская биржа») провела в ноябре IPO по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в 1,5 млрд долларов. Как сообщают СМИ, в 2022 году группа планирует вторичное размещение (SPO) акций на американской высокотехнологичной бирже NASDAQ.



Основным акционером компании является «НП РТС» с долей 20,4%. Совкомбанку принадлежат 12,9% «СПБ Биржи», «Фридом финанс» — 12,8%, группа ВТБ владеет 10,77%, а в собственности группы «Тинькофф» с июня находятся 5%.

