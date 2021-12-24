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Мишустин включил швейцарский «Рисдиплам» для лечения СМА в список важнейших лекарств

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В 2022 году перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов расширится до 808 наименований, сообщил 24 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это те препараты, которые льготники могут получать бесплатно по рецепту лечащего врача.

В список добавлен швейцарский препарат «Рисдиплам». Он жизненно необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией (СМА). В России его зарегистрировали год назад. Одна ампула препарата стоит около 1 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что Мишустин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства в России.

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