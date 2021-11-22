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Мишустин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал государственный контроль за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.

«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты. Чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости», — заявил глава кабмина 22 ноября в ходе совещания с вице-премьерами, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, важным остается сохранение баланса на рынке. Премьер резюмировал, что при этом цены на жизненно необходимые лекарства должны оставаться доступными для россиян.

Федеральная антимонопольная служба теперь будет заниматься проверкой документов региональных органов здравоохранения, по которым они рассчитывают надбавки.

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Комментарии (7)

dragvs
Как это? "Контролируйте еще более сильно"? А есть специальный указ по наблюдению за ценами на макароны в смехдержаве?
shutnik78
молодцы, те не инфляцию тормозим, а за ценами наблюдаем!! круто!!
260569221
И на Боярку тоже???
Бастрыкин - возьми под свой контроль!!!!!!
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