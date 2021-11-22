Мишустин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал государственный контроль за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.



«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты. Чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости», — заявил глава кабмина 22 ноября в ходе совещания с вице-премьерами, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам Мишустина, важным остается сохранение баланса на рынке. Премьер резюмировал, что при этом цены на жизненно необходимые лекарства должны оставаться доступными для россиян.

