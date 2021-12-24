Суд дал 3,5 года условно виновному в хищении почти 190 млн рублей со счетов Балтинвестбанка

Как сообщает 24 декабря объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, Комаров в октябре 2014 года вступил в сговор с неустановленными лицами из числа бенефициаров и владельцев Балтинвестбанка, которые, пообещав большие деньги, склонили его похитить средства кредитной организации при получении кредита. Для этого петербуржец приобрел компанию «Инвест Сити». Воспользовавшись доступом к документам и печатям, он подготовил пакет фиктивных документов, необходимых для получения кредита, и недостоверную, завышенную оценку четырех участков вблизи деревни Чеголи Лужского района Ленобласти.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор предпринимателю Даниилу Комарову, который вместе с неустановленными лицами похитил со счетов Балтинвестбанка почти 190 млн рублей. В анамнезе бизнесмена нашли три эпизода мошенничества.

Следствие выяснило, что неустановленные лица из числа бенефициаров банка поручили не посвященному в преступные планы сотруднику подготовить положительное профессиональное суждение о кредитном риске и финансовом состоянии «Инвест Сити», а также протокол об одобрении кредита организации. Так соучастники похитили деньги со счета банка, нанеся ему ущерб на 67 млн рублей.



Как стало известно следствию, Комаров совершил схожим образом еще два аналогичных преступления — в декабре 2014-го и феврале — сентябре 2015 года. Со счета Балтинвестбанка безвозвратно исчезли сначала 57 млн, а потом — 63,5 млн рублей. Эти события происходили перед самой санацией банка, которая по решению ЦБ началась в декабре 2015 года.



Учитывая то, что Комаров признал вину и сотрудничал со следствием, суд дал ему 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 250 тыс. рублей.