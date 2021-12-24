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Суд дал 3,5 года условно виновному в хищении почти 190 млн рублей со счетов Балтинвестбанка

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Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор предпринимателю Даниилу Комарову, который вместе с неустановленными лицами похитил со счетов Балтинвестбанка почти 190 млн рублей. В анамнезе бизнесмена нашли три эпизода мошенничества.

Как сообщает 24 декабря объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, Комаров в октябре 2014 года вступил в сговор с неустановленными лицами из числа бенефициаров и владельцев Балтинвестбанка, которые, пообещав большие деньги, склонили его похитить средства кредитной организации при получении кредита. Для этого петербуржец приобрел компанию «Инвест Сити». Воспользовавшись доступом к документам и печатям, он подготовил пакет фиктивных документов, необходимых для получения кредита, и недостоверную, завышенную оценку четырех участков вблизи деревни Чеголи Лужского района Ленобласти.

Следствие выяснило, что неустановленные лица из числа бенефициаров банка поручили не посвященному в преступные планы сотруднику подготовить положительное профессиональное суждение о кредитном риске и финансовом состоянии «Инвест Сити», а также протокол об одобрении кредита организации. Так соучастники похитили деньги со счета банка, нанеся ему ущерб на 67 млн рублей.

Как стало известно следствию, Комаров совершил схожим образом еще два аналогичных преступления — в декабре 2014-го и феврале — сентябре 2015 года. Со счета Балтинвестбанка безвозвратно исчезли сначала 57 млн, а потом — 63,5 млн рублей. Эти события происходили перед самой санацией банка, которая по решению ЦБ началась в декабре 2015 года.

Учитывая то, что Комаров признал вину и сотрудничал со следствием, суд дал ему 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 250 тыс. рублей.

Балтонэксим Банк создан в декабре 1994 года. В 1996 году он стал членом S.W.I.F.T., в 1997 году получил статус дилера в Российской торговой системе. В 1998 году организация открыла первый филиал в Выборге, в 1999 году — второй филиал в Архангельске. В 2003 году банк был переименован в Балтинвестбанк. С 2015 года оздоравливается Абсолют Банком.

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Комментарии (27)

161563662
Самый гуманный суд в мире, по отношению к казнокрадам
iphonedimona
Да здравствует путинский суд, самый в мире! На мой взгляд, это несправедливо. Пора ямы возвращать. Украл 190 млн. - садись в клетку и сиди до тех пор, пока сам или твои подельники не вернут всё до копейки. А из содержания - четвертушку чёрного на день и вода из-под крана.
П.С. Цензорам "фонтанки". Выражение "путинский суд" является бытовым разговорным изложением статьи 128 ч.2 конституции РФ.
Arkos
Видимо не все понимают суть приговора или осознанно "косят" под дурачка.

Выглядит это так- признание вины, сотрудничество со следствием, возмещение ущерба ( в полном объёме) + штраф.
Тогда можно надеяться на мягкий приговор.
Только так и не иначе!
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