FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Фигуристку Тиффани Загорски унесли на руках со льда после произвольного танца. Победили Степанова и Букин

0
Печать

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, покинула лед после произвольной программы на чемпионате России в Петербурге лишь при посторонней помощи. Во время проката ей как будто стало плохо и у нее подкосились ноги.

После выступления ей дали понюхать нашатырь, а затем унесли на руках.

В итоге пара Загорски/Гурейро стала лишь восьмой с общим результатом 179,50 балла.

Победу одержал дуэт Александра Степанова/Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис/Глеб Смолкин (207,70), третье — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (195,75). Единственная петербургская пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко стала десятой (163,29).

Ранее также из-за травмы с чемпионата России снялись лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний