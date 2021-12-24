Фигуристку Тиффани Загорски унесли на руках со льда после произвольного танца. Победили Степанова и Букин

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, покинула лед после произвольной программы на чемпионате России в Петербурге лишь при посторонней помощи. Во время проката ей как будто стало плохо и у нее подкосились ноги.



После выступления ей дали понюхать нашатырь, а затем унесли на руках.

