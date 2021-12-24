Фигуристку Тиффани Загорски унесли на руках со льда после произвольного танца. Победили Степанова и Букин

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, покинула лед после произвольной программы на чемпионате России в Петербурге лишь при посторонней помощи. Во время проката ей как будто стало плохо и у нее подкосились ноги.
После выступления ей дали понюхать нашатырь, а затем унесли на руках.
В итоге пара Загорски/Гурейро стала лишь восьмой с общим результатом 179,50 балла.
Победу одержал дуэт Александра Степанова/Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис/Глеб Смолкин (207,70), третье — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (195,75). Единственная петербургская пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко стала десятой (163,29).
Ранее также из-за травмы с чемпионата России снялись лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.