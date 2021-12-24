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Лидеры Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге из-за травмы

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Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Как сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания России 24 декабря, Кацалапов получил травму на тренировке.

Дуэт накануне успел 23 декабря выступить с ритм-танцем и захватить лидерство, получив за него 93,61 балла.

Подробности о травме рассказал в комментарии РИА Новости тренер танцевального дуэта Александр Жулин. «На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы», — заявил Жулин.

В соревнованиях танцоров на льду принимает участие единственная пара из Петербурга — это Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые после ритм-танца занимают одиннадцатое место.

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