Фигуристы Синицина и Кацалапов с мировым рекордом выигрывают после ритм-танца на чемпионате России в Петербурге

На чемпионате России по фигурному катанию завершились выступления танцевальных дуэтов с ритм-танцем. Первое место пока занимают Виктория Синицина и Никита Кацалапов.



По итогам проката чемпионы мира-2021 Синицина и Кацалапов получили 93,61 балла. Формально это новый мировой рекорд, но официально он не будет зафиксирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.



Действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин (88,76) заняли вторую строчку. Замыкают тройку лучших Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99). Единственные участники соревнований танцевальных дуэтов из Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали лишь одиннадцатыми.

