Основателя Балтийской промышленной компании не вышло арестовать с первой попытки — не хватило доказательств

Следствие полагает, что в 2016 году Каледина с коллегами из БПК, желая похитить средства АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», организовала заключение договора на поставку российского фрезерного обрабатывающего центра марки F.O.R.T. стоимостью 14 925 000 рублей. Сделано это было в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий». Однако БПК в итоге получил китайский станок под видом отечественного. Маркировку и документацию, по мнению следствия, подделали, а миллион разницы фигуранты поделили между собой.
Срок задержания продлен по ходатайству прокурора для предоставления дополнительных документов, подтверждающих причастность лица к совершению преступления.
О задержании Калединой «Фонтанка» писала утром 24 декабря.