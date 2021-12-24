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Основателя Балтийской промышленной компании не вышло арестовать с первой попытки — не хватило доказательств

Диану Каледину, основавшую Балтийскую промышленную компанию, 24 декабря арестовать не смогли. Октябрьский районный суд продлил срок задержания еще на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Следствие полагает, что в 2016 году Каледина с коллегами из БПК, желая похитить средства АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», организовала заключение договора на поставку российского фрезерного обрабатывающего центра марки F.O.R.T. стоимостью 14 925 000 рублей. Сделано это было в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий». Однако БПК в итоге получил китайский станок под видом отечественного. Маркировку и документацию, по мнению следствия, подделали, а миллион разницы фигуранты поделили между собой.

Срок задержания продлен по ходатайству прокурора для предоставления дополнительных документов, подтверждающих причастность лица к совершению преступления.

О задержании Калединой «Фонтанка» писала утром 24 декабря.

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Комментарии (3)

pigledyvigledy
Так переклеивание шильдиков это и есть сегодняшний день нашей промышленности. Исконно русские машины уаз наполовину из китайских запчастей состоят. Причем в Китае заказывают самые дерьмовые комплектующие которые можно заказать.
SU LUX INN
снова Власти арестовывают того, кто Делает русские станки! вопрос - Кому это выгодно?
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