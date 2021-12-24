Арестован подозреваемый в убийстве священника в Башкирии

Суд арестовал подозреваемого в убийстве священнослужителя Петропавловского собора в башкирском городе Нефтекамске. Об этом со ссылкой на информированный источник 24 декабря сообщает «Интерфакс».



«Мужчина арестован на два месяца. Он сознался в содеянном», — уточнил собеседник агентства. Ожидается, что в пятницу арестованному будет предъявлено обвинение в убийстве.



При этом информации из официальных источников по этому поводу пока нет.



«Фонтанка» писала, что тело погибшего от колото-резаных ран игумена Петропавловского кафедрального собора в Нефтекамске было найдено накануне. Рядом с ним обнаружили чемоданчик, где находились курительные приспособления и якобы использованные презервативы. В телеграм-каналах и СМИ сообщали, что священнослужитель имеет криминальную биографию, в том числе он был судим за наркотики и мошенничество.

