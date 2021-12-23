Священника нашли убитым в Нефтекамске. При нем был чемоданчик со странным

В Нефтекамске нашли тело священнослужителя. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на источник.



В СУ СК РФ по Башкортостану информагентству подтвердили, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.



По данным источника РИА Новости, рядом с телом обнаружили «трубочки, курительные приспособления».



Как пишет Telegram-канал Baza, погибшим оказался игумен Петропавловского кафедрального собора, он скончался от колото-резаных ран. А рядом с его телом лежал чемоданчик, где помимо курительных приспособлений были «использованные презервативы».