Священника нашли убитым в Нефтекамске. При нем был чемоданчик со странным

В Нефтекамске нашли тело священнослужителя. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на источник.
В СУ СК РФ по Башкортостану информагентству подтвердили, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
По данным источника РИА Новости, рядом с телом обнаружили «трубочки, курительные приспособления».
Как пишет Telegram-канал Baza, погибшим оказался игумен Петропавловского кафедрального собора, он скончался от колото-резаных ран. А рядом с его телом лежал чемоданчик, где помимо курительных приспособлений были «использованные презервативы».
Baza сообщает, что священнослужитель имеет криминальную биографию, в том числе он был судим за наркотики и мошенничество. А в 2015 году якобы оказался в центре скандала, когда позвонил секретарю верховного муфтия и, подделав голос митрополита, стал возмущаться поведением мусульман. В Уфимской епархии тогда заявили, что священника лишили сана и отлучили от церкви в 2014 году. Однако позже он все же вернулся в лоно РПЦ и стал игуменом.