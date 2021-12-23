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Священника нашли убитым в Нефтекамске. При нем был чемоданчик со странным

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В Нефтекамске нашли тело священнослужителя. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на источник.

В СУ СК РФ по Башкортостану информагентству подтвердили, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

По данным источника РИА Новости, рядом с телом обнаружили «трубочки, курительные приспособления».

Как пишет Telegram-канал Baza, погибшим оказался игумен Петропавловского кафедрального собора, он скончался от колото-резаных ран. А рядом с его телом лежал чемоданчик, где помимо курительных приспособлений были «использованные презервативы».

Baza сообщает, что священнослужитель имеет криминальную биографию, в том числе он был судим за наркотики и мошенничество. А в 2015 году якобы оказался в центре скандала, когда позвонил секретарю верховного муфтия и, подделав голос митрополита, стал возмущаться поведением мусульман. В Уфимской епархии тогда заявили, что священника лишили сана и отлучили от церкви в 2014 году. Однако позже он все же вернулся в лоно РПЦ и стал игуменом.

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Комментарии (13)

AlBerkut
Ранее судимый поп..
Гыг, да а те ЗК, что купола колят, которые золотые, но ни грамма золота, это они так к саноположению готовятся? 🤔
Анна Эстедт
Священник - это стиль жизни и тип труда (не гнетущий здоровье) из поколения в поколение, где в награду даётся полноценность (правильная физическая форма, здоровье, психическое здоровье, интеллект).
126745288
священнослужитель имеет криминальную биографию, в том числе он был судим за наркотики и мошенничество.
_____________
отлично
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