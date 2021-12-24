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Ремонт заинтересовавших Смольный теплосетей продлили. В Подъездном переулке — дважды

Ремонт проблемных участков труб в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга, который планировали завершить утром пятницы, продлили. Потепления ждут более чем в тридцати домах.

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Как сообщили в администрации Кировского района, после полудня 24 декабря без теплоснабжения остаются 32 многоквартирных дома и 3 учебных учреждения. Ненадёжный участок трубы на Ленинском проспекте, 119, заменили, утром завершили работы, но не все.

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«К настоящему времени в связи с многочисленными дефектами на распределительных сетях малого диаметра продолжается ремонт на 7 участках теплосети», — рассказали в администрации.

В зоне аварии 205 зданий, в 173 возможно вернуть отопление, но сделано это не по каждому адресу: «По 12 многоквартирным домам проводится работа с АО «Теплосеть» по нормализации рабочего давления в целях восстановления циркуляции теплоносителя».

Накануне в жилищном комитете Петербурга заявили, что хотят знать, почему трубы систематически рвутся по одним и тем же адресам. Глава комитета Олег Зотов привёл в пример две аварии — на Ленинском проспекте и в Подъездном переулке.

Завершение ремонта по обоим адресам теплоэнергетики наметили на утро 24 декабря. В Адмиралтейском районе рассказали, что срок сдвинули на полдень. Позже окончание работ в Подъездном снова перенесли — уже на 19:00.

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