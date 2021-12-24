Ремонт заинтересовавших Смольный теплосетей продлили. В Подъездном переулке — дважды

Как сообщили в администрации Кировского района, после полудня 24 декабря без теплоснабжения остаются 32 многоквартирных дома и 3 учебных учреждения. Ненадёжный участок трубы на Ленинском проспекте, 119, заменили, утром завершили работы, но не все.

«К настоящему времени в связи с многочисленными дефектами на распределительных сетях малого диаметра продолжается ремонт на 7 участках теплосети», — рассказали в администрации.



В зоне аварии 205 зданий, в 173 возможно вернуть отопление, но сделано это не по каждому адресу: «По 12 многоквартирным домам проводится работа с АО «Теплосеть» по нормализации рабочего давления в целях восстановления циркуляции теплоносителя».

