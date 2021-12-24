Не признающее талибов* посольство Афганистана получило от них по ошибке 800 тысяч долларов. Деньги возвращать не будут

«Талибан»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России. — Прим. ред.) не имеет права требовать возврата денег, потому что посольство Афганистана является официальным ведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы», — заявил 24 декабря посол Мухаммад Захир Агбар в интервью «Азия плюс».



По его словам, посольство республики в Таджикистане не признает нынешнего правительства страны.



О переводе 800 тысяч долларов диппредставительству в Душанбе стало известно в середине декабря. Агентство Fergana указывает, что средства предназначались для строительства школы в Вахдате. Построить учебное заведение для афганских детей в Таджикистане решил бывший президент Ашраф Гани. Деньги от контролируемого талибами министерства финансов могли быть переведены «по ошибке».

