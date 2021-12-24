FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Не признающее талибов* посольство Афганистана получило от них по ошибке 800 тысяч долларов. Деньги возвращать не будут

4
Печать

«Талибан»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России.Прим. ред.) не имеет права требовать возврата денег, потому что посольство Афганистана является официальным ведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы», — заявил 24 декабря посол Мухаммад Захир Агбар в интервью «Азия плюс».

По его словам, посольство республики в Таджикистане не признает нынешнего правительства страны.

О переводе 800 тысяч долларов диппредставительству в Душанбе стало известно в середине декабря. Агентство Fergana указывает, что средства предназначались для строительства школы в Вахдате. Построить учебное заведение для афганских детей в Таджикистане решил бывший президент Ашраф Гани. Деньги от контролируемого талибами министерства финансов могли быть переведены «по ошибке».

По версии агентства Pajhwok, сумму направили «для заработной платы, страховки и расходов посольства на следующие три года».

*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cashmare
повезло, повезло (мем)
hal9000
ну и правильно..я бы тоже не отдал еслиб мне кто то на карту по ошибке 800 тыщ долларов кинул..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний