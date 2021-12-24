Без разрухи в головах. 3 принципа, которые помогают сдавать дома досрочно

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться







Согласно Единому реестру проблемных объектов, в России 295 домов, передача которых задержана более чем на 6 месяцев. Из них 6 находятся в Петербурге, а 25 — в Ленобласти, где число долгостроев, к сожалению, растет.

На противоположном конце «строительного спидометра» — жилые проекты, которые сдаются в эксплуатацию досрочно, и компании, практикующие подобное ускорение на регулярной основе. Для рынка это не такая уж экзотика: ежегодно в Петербурге около 30% объема предложения может быть сдано раньше заявленных сроков.



Узнать, что помогает девелоперам работать с опережением графика, мы решили у компании «Страна Девелопмент». Этот застройщик на рынке уже 13 лет. В его домах живут около 22 тыс. человек, а география присутствия — помимо родной Тюмени — включает Москву, Московскую область, Екатеринбург и Петербург. Как выяснилось, сдавать объекты досрочно компании позволяют три важных принципа.

Принцип 1. Покупатель = директор

«Сегодня невозможно говорить о коммерческой деятельности застройщика в отрыве от его социальной функции. Да, мы обязаны отчитываться о прибыли перед акционерами или советами директоров. Но не в меньшей степени мы должны отчитываться — как минимум, о своевременной сдаче объектов — перед нашими покупателями», — подчеркивает Александр Гуторов, коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться







Напомним, что на петербургский рынок компания вышла в конце 2020 года, начав возводить в Кировском районе квартал комфорт-класса «Принцип».* На сегодня проект завершен на 90%. Полностью сдать его в эксплуатацию планируют уже этой зимой — на 8 месяцев раньше намеченного срока.



В продаже остаются последние квартиры с ремонтом под чистовую отделку. Петербуржцы еще могут купить просторные студии с двумя окнами, большим санузлом и гардеробной. На восьмом этаже в наличии интересные квартиры со свободными планировками и потолками высотой 4,5 м. До 15 января 2022 года действуют новогодние скидки, которые могут достигать 1,3 млн рублей.**



Фото предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент» Фото предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться







Принцип 2. Превращаем опыт в организованность

«Прежде чем выйти на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, мы получили огромный опыт строительства в нашем домашнем регионе — Тюменской области. Он научил нас выстраивать абсолютно все процессы в компании, чтобы решать возникающие задачи в рабочем режиме», — расшифровывает этот принцип Александр Гуторов.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться







Принцип 3. Всегда помним, кто наш заказчик

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» убежден, что избежать задержек даже в сложных ситуациях — например, во время пандемии — позволяет правильная постановка целей. Необходимо точно понимать, чего девелопер пытается достичь и ради кого прилагает усилия.



«Мы твердо убеждены, что нашим заказчиком является именно человек, купивший квартиру. И делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить ему лучшие условия, в том числе и в части сроков сдачи домов. Результат налицо — более 50% завершенных объектов, включая московский, сданы с существенным опережением графика. В общем-то это абсолютно нормальная практика на высококонкурентном рынке, и мы уверены, что все больше застройщиков будут переходить на такую же модель работы», — заключил он.

*ЖК «Принцип» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Страна.78», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**Организатор акции: ООО «Специализированный застройщик «Страна.78», юридический адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24, литера А помещение 19-Н, часть 11. ИНН: 7841086048, ОГРН: 1197847175096, КПП: 784101001. Сроки проведения акции: с 1 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону +7 812 655 55 35.

Автор: Мария Семенова



Материал подготовлен специально для ГК «Страна Девелопмент»