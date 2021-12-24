Полиция задержала в Домодедово подозреваемого в жестоком нападении с ножом на Софийской овощебазе

Оперативники уголовного розыска задержали в Домодедово того, кто мог порезать на Софийской овощебазе мигранта. 23-летнему приезжему из Узбекистана нанесли ножевые удары в голову, грудь и живот. Он выжил, но состояние тяжелое.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, в столичном аэропорту полиция встретила 22-летнего земляка потерпевшего. Он тоже нелегальный мигрант. Молодого человека уже поместили в следственный изолятор, чтобы не попытался снова улететь.

О драке с ножом на овощебазе «Фонтанка» писала ранее.18 декабря пострадавшего госпитализировали с ранениями головы, носа, живота и груди. Нож чудом не попал в сердце.