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Полиция задержала в Домодедово подозреваемого в жестоком нападении с ножом на Софийской овощебазе

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Оперативники уголовного розыска задержали в Домодедово того, кто мог порезать на Софийской овощебазе мигранта. 23-летнему приезжему из Узбекистана нанесли ножевые удары в голову, грудь и живот. Он выжил, но состояние тяжелое.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, в столичном аэропорту полиция встретила 22-летнего земляка потерпевшего. Он тоже нелегальный мигрант. Молодого человека уже поместили в следственный изолятор, чтобы не попытался снова улететь.

О драке с ножом на овощебазе «Фонтанка» писала ранее.18 декабря пострадавшего госпитализировали с ранениями головы, носа, живота и груди. Нож чудом не попал в сердце.

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Комментарии (6)

nikonian
А сколько еще таких "трудолюбивых" гуляет по стране...
260650801
Сколько бюджета ушло на розыски одного и лечение другого?
Мигранты это выгодно...
мухомор
Когда уже всю Софийскую базу бетоном закатают вровень с забором?!
Калининскую туда же.
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