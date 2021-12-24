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Сбежавшую после суда девушку заковали в наручники прямо в постели на проспекте Художников

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Полиция нашла подозреваемую в сбыте наркотиков и сбежавшую из больницы после суда девушку. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сегодня утром, около 5 часов утра, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 29-летнюю злоумышленницу в одном из домов на улице Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга», — рассказали в главке.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемая сбежала из больницы после избрания меры пресечения в виде ареста сроком до 4 февраля. Молодая женщина пожаловалась на здоровье, ее привезли в медучреждение, а спустя 15 минут она отпросилась в туалет и исчезла.

Гражданка Узбекистана изначально была задержана в деревне Тавры Всеволожского района. По месту жительства полиция изъяла более 1400 грамм синтетического наркотика. 6 декабря по данному факту было возбужденно уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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