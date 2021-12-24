Сбежавшую после суда девушку заковали в наручники прямо в постели на проспекте Художников

Полиция нашла подозреваемую в сбыте наркотиков и сбежавшую из больницы после суда девушку. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сегодня утром, около 5 часов утра, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 29-летнюю злоумышленницу в одном из домов на улице Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга», — рассказали в главке.