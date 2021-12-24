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Осужденный за коррупцию французский экс-премьер министр заменил в «СИБУРе» Шамалова

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Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции, вошел в состав совета директоров «СИБУРа». Он занял место Кирилла Шамалова, которого называют «зятем Путина».

Об изменениях в составе совета директоров сообщает 24 декабря пресс-служба компании, решение было принято еще 17-го числа. Фийону отведена роль независимого директора, он будет состоять в комитетах по аудиту, кадрам, вознаграждениям и устойчивому развитию.

Фийон также состоит в совете директоров «Зарубежнефти». Он занял должность вскоре после решения французского суда. Его приговорили к штрафу и реальному сроку за фиктивное трудоустройство жены в качестве парламентского помощника. Другое расследование касается такой же должности для спичрайтера экс-чиновника.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007–2012 годах.

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Комментарии (7)

NikIvanov
"Своих не бросаем"...
killbeachtrash
Все "друзья" страны Величия - изгои и преступники по совершаемым ими действиям в отношении собственного народа, в руководство госкорпораций приглашаем признанными мошенниками в других странах, часть Госдумы и правительства вообще имею гражданство стран "партнеров"...Мило. Так и живем.
mi_maleta
такие "ценные кадры" нам нужны, bienvenue, наш человек!
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