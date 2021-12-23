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В НАТО заявили, что альянс никогда не обещал не расширяться на восток

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не давал обещания не расширяться на восток. Об этом он заявил в опубликованном 23 декабря интервью агентству DPA.

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов — Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, — которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии», — сказал Столтенберг (цитата по РИА Новости).

Ранее во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что натовские силы двигаются к территории РФ. «Ни одного дюйма [расширения НАТО] на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО», — отметил он. По словам главы государства, дальнейшее движение альянса на восток «неприемлемо».

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Комментарии (25)

Mikle776
Украину упустили из сферы влияния - так кто же виноват, что украинцы не захотели такой "любви"? Кто виноват, что не РФ приблизилась к НАТО, а НАТО приблизилась к РФ? Думаю, что стратеги из Кремля... Лукашенко тоже долго отказывался от "братской" любви, но подарки с охотой принимал... но скоро наступит... любовь )))
И помню, что президент Путин обещал не повышать пенсионный возраст и не править конституции. И обещал чтить конституцию... Надул...
alexpv
Литва, Латвия, Эстония с 2004 года члены НАТО, и ракета оттуда вроде летит даже быстрее, по крайней мере до Питера, чем с Украины.
То, что все просрали это понятно, но к чему эта риторика по поводу незалежной не понимаю...
sergeant-1
Ну Россия тоже никогда не обещала расширяться на запад, в чем проблема-то....
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