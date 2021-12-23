В НАТО заявили, что альянс никогда не обещал не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не давал обещания не расширяться на восток. Об этом он заявил в опубликованном 23 декабря интервью агентству DPA.



«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов — Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, — которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии», — сказал Столтенберг (цитата по РИА Новости).