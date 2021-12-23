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Дороги Петербурга недолго продержались на 8 баллах, пробки поползли вверх

Вечерний час пик Петербург встречает в 9-балльных пробках. Горожане поехали по домам и уплотняют заторы: дороги все больше краснеют, вплоть до бордового.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», загруженность петербургских дорог достигла 9 баллов уже в 17:09. Это на 2 балла превышает обычный показатель для этого времени четверга. На отметке в 8 баллов пробки продержались всего около получаса. «Девятка» же, как ожидается, не пойдет на убыль еще часа два.

На Ленинском проспекте движению мешают сразу два ДТП. Напротив «Максидома» в направлении проспекта Маршала Жукова «отличился обочечник», пишут очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». Попытка водителя легковой машины объехать пробку, частично забравшись на укрытую снегом разделительную с забором, закончилась столкновением с ехавшим в крайнем ряду автомобилем. Еще одна авария, причем, судя по фото, с грузовиком, произошла чуть дальше — у перекрестка Ленинского с Маршала Жукова.

Неожиданно плотное движение на Коломяжском проспекте и Парашютной улице, из центра магистраль загружена на 9 баллов вместо обычных пяти. Вновь проблемы на Московском шоссе — в центр оно загружено на 10 баллов, что на 2 балла выше обычного.

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