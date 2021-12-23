Уголовное дело о клевете возбудили после публикаций о Павле Астахове

В Москве полиция возбудила уголовное дело о клевете после публикаций в Сети сведений о бывшем уполномоченном по правам ребенка Павле Астахове и его сыновьях.



«Подтверждаю [возбуждение уголовного дела]. Не комментирую», — ответил 23 декабря Астахов на вопрос РБК.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, не позднее 5 мая «неизвестный разместил на разных сайтах в открытом доступе публикации о Павле Астахове, его сыновьях Артеме и Антоне, его водителе Максиме Осипове, его коллегии адвокатов «порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию последних»».

