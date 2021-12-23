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Уголовное дело о клевете возбудили после публикаций о Павле Астахове

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В Москве полиция возбудила уголовное дело о клевете после публикаций в Сети сведений о бывшем уполномоченном по правам ребенка Павле Астахове и его сыновьях.

«Подтверждаю [возбуждение уголовного дела]. Не комментирую», — ответил 23 декабря Астахов на вопрос РБК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, не позднее 5 мая «неизвестный разместил на разных сайтах в открытом доступе публикации о Павле Астахове, его сыновьях Артеме и Антоне, его водителе Максиме Осипове, его коллегии адвокатов «порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию последних»».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

«Фонтанка» писала, что 20 декабря суд в Москве отправил под домашний арест Антона Астахова — сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Ему вменяют крупное мошенничество.

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Комментарии (5)

lamer
Нехороший он человек.
Урус-Баши
Теперь ясно, что у отставного военного Астахова что-то нечисто. Кстати, почему он думает, что там одна публикация. Я нашёл несколько. В частности, в совершенно официальных изданиях - не иноагентах (пока). Это, например, вести, мк, рбк, лента коммерсант, газета, известия, аиф и многие-многие другие (почти все, но удивительно, что иноагенты по этому поводу промолчали).
265984735
А что там подрывать-то? Его-то репутацию?!
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