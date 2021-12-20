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Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

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Головинский райсуд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова. Срок меры пресечения по делу о крупном мошенничестве — до 18 февраля, сообщает 20 декабря пресс-служба столичных судов.

24 ноября суд отказался отправлять мужчину под домашний арест, но решение обжаловали, и 14 декабря оно было отменено апелляцией. Подробности дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ пока не раскрываются.

Как пишет «Новая газета», Антон Астахов — сын бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.

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Комментарии (13)

Davu
"Отмажет папаша, к гадалке не ходи", - от братвы не отмажет - поделиться маржой должен, занести в общак))
266191188
Отмажет папаша, к гадалке не ходи.
Инкогнито2021
Ну как поплавали :)))
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