Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

Головинский райсуд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова. Срок меры пресечения по делу о крупном мошенничестве — до 18 февраля, сообщает 20 декабря пресс-служба столичных судов.



24 ноября суд отказался отправлять мужчину под домашний арест, но решение обжаловали, и 14 декабря оно было отменено апелляцией. Подробности дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ пока не раскрываются.



Как пишет «Новая газета», Антон Астахов — сын бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.

