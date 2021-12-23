Врио гендиректора «Ленэнерго» избавился от «временной» приставки

Напомним, около года назад бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин был назначен сначала врио гендиректора ПАО «Россети» вместо покинувшего предприятие Павла Ливинского, а затем и гендиректором. Исполняющим обязанности в «Россети Ленэнерго» назначили Игоря Кузьмина.

Как подтвердили «Фонтанке» в предприятии, решение совет директоров принял накануне, 22 декабря.

Игорь Кузьмин назначен генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго». После ухода Андрея Рюмина в головную компанию он исполнял обязанности руководителя.

Профессиональную деятельность в отрасли Игорь Кузьмин начал в 1997 году, работал в «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад» на инженерных и руководящих должностях.

В компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин работает с 2007 года, с сентября 2017 года по январь 2021 года занимал должность первого заместителя генерального директора — главного инженера компании.