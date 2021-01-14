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Совет директоров «Ленэнерго» рассматривает вопрос о прекращении полномочий гендиректора. Ранее стало известно о его возможном назначении в «Россети»

Совет директоров «Россети Ленэнерго» 14 января рассмотрит вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и избрании нового. Гендиректора компании Андрея Рюмина ждут в головных «Россетях».

Повестка заседания совета директоров «Россети Ленэнерго» опубликована 14 января на портале раскрытия корпоративной информации. В то же время ПАО «Россети» также проводит заседание, на котором рассмотрит вопрос «о формировании органов управления». По информации «Коммерсанта», в повестке значится прекращение полномочий гендиректора Павла Ливинского и назначение исполняющим обязанности Андрея Рюмина.

Накануне стало известно, что глава «Россетей» Павел Ливинский уходит на работу в правительственный департамент энергетики. Предполагается, что его кресло займет Андрей Рюмин, который уйдет с должности гендиректора «Россети Ленэнерго».

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