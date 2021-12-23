Ударивший женщину с ребёнком в Петербурге освобождён от наказания. Он проломил голову младенцу по неосторожности

Как сообщает объединённая пресс-служба 23 декабря, Искандар Курбанов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. В ночь на 31 июля 27-летний гражданин Таджикистана выпивал и выяснял отношения с сожительницей. Криком дело не ограничилось, Курбанов замахнулся и ударил. Женщина держала на руках ребёнка, удар пришёлся на него.

Выборгский районный суд оштрафовал жителя Петербурга за травмы двухмесячного сына и освободил от наказания. Младенцу случайно достался удар, который предназначался его матери.

Мальчика госпитализировали с ушибом головного мозга и зияющим переломом темени с переходом на лобную кость. Врачам объяснили: упал. Полицейской проверки версия не выдержала.

Дело поступило в суд с утверждённым обвинительным заключением по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Курбанов признал вину частично — руку поднял, но травмировать ребёнка не хотел. В ходе судебного разбирательства установлено, что умысла действительно не было.

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК) Курбанова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Суд учёл время содержания под стражей и освободил его от наказания.