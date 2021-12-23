FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Ударивший женщину с ребёнком в Петербурге освобождён от наказания. Он проломил голову младенцу по неосторожности

8
Печать

Выборгский районный суд оштрафовал жителя Петербурга за травмы двухмесячного сына и освободил от наказания. Младенцу случайно достался удар, который предназначался его матери.

Как сообщает объединённая пресс-служба 23 декабря, Искандар Курбанов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. В ночь на 31 июля 27-летний гражданин Таджикистана выпивал и выяснял отношения с сожительницей. Криком дело не ограничилось, Курбанов замахнулся и ударил. Женщина держала на руках ребёнка, удар пришёлся на него.

Мальчика госпитализировали с ушибом головного мозга и зияющим переломом темени с переходом на лобную кость. Врачам объяснили: упал. Полицейской проверки версия не выдержала.

Дело поступило в суд с утверждённым обвинительным заключением по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Курбанов признал вину частично — руку поднял, но травмировать ребёнка не хотел. В ходе судебного разбирательства установлено, что умысла действительно не было.

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК) Курбанова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Суд учёл время содержания под стражей и освободил его от наказания.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

266078155
т.е. то, что было покушение на жизнь матери это вообще не считается, вот если бы не промахнулся, тогда да
Анна Эстедт
Интересно, потерпевшая подала на развод?!
Владислав М
Позорная мягкость приговора. Это даже правосудием не назвать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний