Локдаун для 13 миллионов жителей. В китайском городе жестко борются со вспышкой ковида

В 13-миллионном китайском городе Сиань ввели жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Дело не в «омикроне», а в привычной уже «дельте», сообщают власти.



Как пишет 23 декабря BBC, только одному человеку из каждой семьи в городе разрешается выходить из дома раз в два дня, чтобы купить товары первой необходимости. Жителям запрещено покидать город без особых обстоятельств и разрешения официальных лиц. В Сиане закрыли остановки автобусов дальнего следования, установили КПП на автомагистралях, ведущих в город, и отменили большое количество самолетных рейсов.

