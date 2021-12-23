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Локдаун для 13 миллионов жителей. В китайском городе жестко борются со вспышкой ковида

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В 13-миллионном китайском городе Сиань ввели жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Дело не в «омикроне», а в привычной уже «дельте», сообщают власти.

Как пишет 23 декабря BBC, только одному человеку из каждой семьи в городе разрешается выходить из дома раз в два дня, чтобы купить товары первой необходимости. Жителям запрещено покидать город без особых обстоятельств и разрешения официальных лиц. В Сиане закрыли остановки автобусов дальнего следования, установили КПП на автомагистралях, ведущих в город, и отменили большое количество самолетных рейсов.

Отмечается, что страна особенно внимательно следит за распространением коронавируса, поскольку готовится принимать зимние Олимпийские игры.

Такие жесткие меры связаны с политикой «нулевой терпимости к COVID-19». При появлении вспышек, даже небольших, китайские власти устраивают массовые тестирования, объявляют карантин и наказывают виновных.

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Комментарии (4)

VKuser49193372
Закрывай, не закрывай, а всё равно, не помогает
М.Венедиктов
«Жестокий локдаун» у пекинских правителей уже давно не прекращается ни в Тибете, ни в уйгурском районе. За фантазии «ревизионистов» о «цифровом рае/концлагере» люди расплачиваются своей кровью. Россия ещё не присоединилась к бойкоту олимпиады в Германии (зачёркнуто), в этой стране?
265984735
Да, нам о таком только мечтать остаётся... Местная пьянь плачется, что не может по ночам бухать в барах.
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