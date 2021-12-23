Локдаун для 13 миллионов жителей. В китайском городе жестко борются со вспышкой ковида

В 13-миллионном китайском городе Сиань ввели жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Дело не в «омикроне», а в привычной уже «дельте», сообщают власти.
Как пишет 23 декабря BBC, только одному человеку из каждой семьи в городе разрешается выходить из дома раз в два дня, чтобы купить товары первой необходимости. Жителям запрещено покидать город без особых обстоятельств и разрешения официальных лиц. В Сиане закрыли остановки автобусов дальнего следования, установили КПП на автомагистралях, ведущих в город, и отменили большое количество самолетных рейсов.
Отмечается, что страна особенно внимательно следит за распространением коронавируса, поскольку готовится принимать зимние Олимпийские игры.
Такие жесткие меры связаны с политикой «нулевой терпимости к COVID-19». При появлении вспышек, даже небольших, китайские власти устраивают массовые тестирования, объявляют карантин и наказывают виновных.