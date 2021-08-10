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Более 40 китайских чиновников наказали за распространение штамма «дельта». Это самая крупная вспышка COVID-19 в стране за год

Чиновников наказали за вспышку коронавируса, которая зацепила более половины провинций Китая

В Китае зафиксировали вспышку коронавируса — штамм «дельта» вызвал более тысячи симптоматических заражений за три недели в июле и августе. За распространение инфекции власти наказали местных чиновников.

Как сообщает CNN 10 августа, к ответственности привлекли 47 должностных лиц, включая глав местных органов власти, больниц и аэропортов. Наказание понесли те чиновники, которые не смогли быстро и эффективно принять меры, чтобы сдержать вспышку. Какое именно — не уточняется.

Такого роста заболеваемости в Китае не фиксировали с июня прошлого года. Власти быстро пресекали распространение вируса жесткими ограничительными мерами. Так они поступили и сейчас: в стране ввели карантин, ограничили поездки и провели масштабные тестирования на коронавирус.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ухане проверили на коронавирус более 11 млн человек за 5 дней.

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