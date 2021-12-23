Смятение и отчаяние детсадовских утренников. Родители спорят с заведующими о праве на публичность заек и снежинок

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Поделиться Поделиться







Cитуация с ёлками в детсадовских группах за неделю до Нового, 2021 года складывается диаметрально противоположно расхожему выражению. В реальности она выглядит так: если можно, но очень не хочется, тогда нельзя. Более 285 тысяч детей, которые ходят в городские детские сады, оказались заложниками частных взглядов на правила применения коронавирусных правил на самом местном уровне — взглядов заведующих.

Читатели «Фонтанки» жалуются, что в этом (как и в прошлом) году им запрещают приходить на утренники в детских садах. За право час сидеть на крохотном стульчике и снимать два притопа и три прихлопа на телефон для домашнего архива родители ожесточенно борются с начала месяца. Расклад сил в этой борьбе примерно как у ветхозаветных Давида и Голиафа. С одной стороны — огромная и непоколебимая бездушная государственная машина в лице заведующей, с другой — лишь материнская самоотверженность и вера. Доходит до скандалов.



«В этом году нам заранее сказали, что на утренник будет не попасть. Но 2 декабря вышло разъяснение Роспотребнадзора, где такое разрешение — с оговорками — дано. Я обратилась к заведующей, она пообещала уточнить у комитета по образованию и в РПН. И вот на днях она изложила свою позицию: запретить! — рассказывает петербурженка Екатерина историю своей борьбы в одном из детсадов Выборгского района. — Обоснование такое: по правилам она должна обеспечить расстояние между стульями зрителей в 1,5 метра. Но актовый зал в детском садике маленький, так что при таком нормативе можно будет пустить только пять родителей. И чтобы не создавать ажиотаж и не плодить обиды, она решила не пускать вообще всех».

Практика не пускать родителей на утренники во время карантина — стандартная. Если кто-то из малышей подхватывает ветрянку или еще чего похуже, его группа продолжает работать в полузакрытом режиме и смотреть на результаты их подчас многомесячных репетиций и зазубривания четверостиший никак нельзя.



В последние годы, а особенно после того, как коронавирусной пеленой накрыло все садики разом, воспитатели шли в таких случаях навстречу родительскому чадолюбию и ставили на запись видео телефоны, выкладывая потом часовые ролики в групповые чаты. Хочешь — выискивай там две минуты триумфа своего ребенка.

Но очевидно, что удаленно гордиться одновременно 25 детьми на утреннике и воочию своим одним-единственным — это очень разные вещи. И глядя на то, как одна за другой рушатся башни 121-го постановления по всему городу, родители захотели большего.

Документ Роспотребнадзора, о котором говорит Екатерина, на первый взгляд, действительно весьма недвусмысленный. «Посещение дошкольных организаций родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, включающих:

термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний; обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками; использование в период нахождения в дошкольной организации средств индивидуальной защиты (масок, респираторов)». Конец цитаты.

Тем не менее о противоположных решениях руководства детских садов рассказывают родители со всего города: Калининский, Приморский, Выборгский, Красногвардейский районы. На популярных родительских форумах рассказывают, что разные детские сады подходят к вопросу допуска родителей на совершенно разных условиях. И возможные варианты исключают наличие какой-нибудь хотя бы приблизительной системы в решении этого вопроса: всех пускать, никого не пускать, пускать одного родителя с видеокамерой, пускать ограниченное количество (5–10) и самый раздражающий вариант — пускать всех, но по QR-кодам.

«А у нас заведующая не разрешает, более того, если мы куда-то пойдем, то будет материальное наказание воспитателям. Что делать, не знаю. Но на утренники хочется», — писала петербурженка спустя уже неделю после публикации разъяснения РПН.

«Я звонила в Роспотребнадзор, сказали, это не их компетенция, запрета от них нет, разбирайтесь с заведующей или РОНО. У нас заведующая стоит на своём...(((», — жалуется другая.



«Ну что, за неделю до утренника нам сказали, что родителей всё-таки нельзя) то есть до этого было можно, а тут что-то им сверху спустили — и нельзя. В соседнем саду при этом праздники с родителями. Вот так всё интересно)», — расстраивается третья.

Где-то родителям предлагали «выбрать самим», но этот выбор всё равно вызвал вопросы своей обоснованностью: «ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО: кто может обеспечить соблюдение мер безопасности — тот пускает родителей, кто не может — тот не пускает. У нас в саду музыкальный зал маленький, заведующая приглашала совет родителей — что лучше, по 5 человек от группы или никого? Выбрали второе...»

Подчас заведующие для подкрепления своей позиции идут на иезуитские меры, чтобы всё же не пустить родителей.

«Они хотят заменить локальным актом «праздник» на «тематическое занятие», на котором не подразумевается присутствие родителей. Другой вопрос, что непонятно, на каком основании эта замена, если присутствие не запрещено никем. РОНО в этом вопросе никак не помогает. Мне сегодня ответили, что «вы что, всех заразить хотите? Сдался вам этот праздник, это не для родителей, а для детей, и вообще, это обычное занятие, как и физкультура». Оооочень компетентные сотрудники)) Если мы придем напролом, то, боюсь, тут уже воспитатель не пустит. Будут давить на жалость, что их накажут. Или со здоровьем плохо станет из-за переживаний (у нас они немолодые). Или манипулировать этим начнут. Вот и устроим «праздник» детям», — пишет петербурженка из Приморского района.



«Вот и у нас мероприятие будет в форме «тематического досуга», в группе ((А дети и родители готовились, костюмы делали-покупали(», — жалуется другая — уже из Кировского района.

В ответ на просьбу «Фонтанки» окончательно прояснить вопрос с новогодними утренниками в садах комитет по образованию буквально повторил то, что уже и так сказали в санитарном ведомстве:

«На проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы или одного класса запрета нет. Детские утренники проводятся, и родители могут их посетить при обязательном соблюдении всех требований эпидбезопасности, включающих термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в дошкольную организацию, обработку рук антисептиками, использование в период нахождения в дошкольной организации масок. Предоставление QR-кодов действующими санитарными правилами не предусмотрено».

Тем не менее даже это разъяснение не становится той самой «окончательной бумажкой, фактической, настоящей, броней». Выходит, что вопрос о соблюдении коронавирусных ограничений в каждом из 1 150 городских детских садов сейчас решается индивидуально заведующей. И является ли это решение итогом ее внутреннего взгляда на мир или же речь действительно идет о каких-то секретных и негласных указаниях «сверху» — уже не так важно.



Хотя самые принципиальные родители всё еще пишут в РОНО, комитет, Роспотребнадзор, губернатору и даже в прокуратуру, все утренники в садиках проходят уже в ближайшие дни, и изменить ситуацию, похоже, уже невозможно.

Денис Лебедев, Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»

