В Петербурге на фоне «омикрона» заполняются красные зоны

Как говорится в опубликованной 23 декабря эпидемиологической справке, в Петербурге за сутки госпитализировали 421 человека с ковидом и пневмониями. Из общего числа пациентов 592 находятся в реанимации, 322 подключены к ИВЛ, 184 лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», 514 — в пансионате «Заря» в Репино. Амбулаторно лечатся еще 24 924 человека.

Первично привиты за сутки 4 412 жителей, закончили цикл 16 697 . Всего полностью вакцинированы 2,59 млн петербуржцев. В запасе 999 тысяч доз.

В Петербурге выявили как минимум двух пациентов с «омикроном». Девушку из Дубая изолировали в Боткина, а следы мужчины из Доминиканы затерялись.