FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге на фоне «омикрона» заполняются красные зоны

Число пациентов в коронавирусных стационарах Петербурга достигло 6 106 человек. Это самый высокий показатель с конца ноября, следует из статистики Смольного.

3
Печать

Как говорится в опубликованной 23 декабря эпидемиологической справке, в Петербурге за сутки госпитализировали 421 человека с ковидом и пневмониями. Из общего числа пациентов 592 находятся в реанимации, 322 подключены к ИВЛ, 184 лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», 514 — в пансионате «Заря» в Репино. Амбулаторно лечатся еще 24 924 человека.

Первично привиты за сутки 4 412 жителей, закончили цикл 16 697. Всего полностью вакцинированы 2,59 млн петербуржцев. В запасе 999 тысяч доз.

В Петербурге выявили как минимум двух пациентов с «омикроном». Девушку из Дубая изолировали в Боткина, а следы мужчины из Доминиканы затерялись.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261847251
"следы мужчины из Доминиканы затерялись"

Показательно сравнить, как действовали власти в 59-60 году, когда в Москву привезли натуральную оспу.
260708081
Это мелочишка... Поскольку начинает Аэрофлот летать в Египет из Петербурга - ждите подарков ваксеров в виде омикрона в требуемом количестве (чтобы всех продолжать пугать). Да и вообще "заграница нам поможет" - новогодние праздники на носу.
тов
Особенно на фоне омикрона.

Простудные бараки заполняются страдающими насморком.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний