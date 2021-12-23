В Петербурге на фоне «омикрона» заполняются красные зоны

Как говорится в опубликованной 23 декабря эпидемиологической справке, в Петербурге за сутки госпитализировали 421 человека с ковидом и пневмониями. Из общего числа пациентов 592 находятся в реанимации, 322 подключены к ИВЛ, 184 лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», 514 — в пансионате «Заря» в Репино. Амбулаторно лечатся еще
Первично привиты за сутки
В Петербурге выявили как минимум двух пациентов с «омикроном». Девушку из Дубая изолировали в Боткина, а следы мужчины из Доминиканы затерялись.