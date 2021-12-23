Аншлаг в отделе по вопросам внутренней миграции на Яхтенной — все пришли по одному номерку

Петербуржец Максим выразил свое возмущение работой отдела по вопросам внутренней миграции УМВД по Приморскому району. Мужчина снял на камеру толпу людей, которая набилась в коридор 23 декабря.



По словам Максима, все пришли с номерком, полученным через «Госуслуги», на всех талонах указано время с 11 до 12 часов. Житель Петербурга удивился, что в полиции не слышали про ковидные ограничения. Максим простоял в очереди около часа.

