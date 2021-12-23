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Аншлаг в отделе по вопросам внутренней миграции на Яхтенной — все пришли по одному номерку

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Петербуржец Максим выразил свое возмущение работой отдела по вопросам внутренней миграции УМВД по Приморскому району. Мужчина снял на камеру толпу людей, которая набилась в коридор 23 декабря.

По словам Максима, все пришли с номерком, полученным через «Госуслуги», на всех талонах указано время с 11 до 12 часов. Житель Петербурга удивился, что в полиции не слышали про ковидные ограничения. Максим простоял в очереди около часа.

читатель «Фонтанки» Максим

«Фонтанка» попросила пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировать ситуацию.

Это далеко не первый случай, когда в очереди за паспортом жители города стоят часами. «Фонтанка» неоднократно писала о схожей ситуации на Типанова.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Сколько лет там не могут с этим разобраться.
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