Путин: Объемы выпуска в оборонной промышленности выросли на фоне пандемии

«Они (предприятия. — Прим. ред. ) фактически без сбоя отработали и в ряде случаев нарастили объемы выпуска продукции, — отметил президент. — В оборонной промышленности — увеличили объемы. Общепит, тренажерные залы, кинотеатры — конечно, страдали в первую очередь. Но им и оказывалась помощь в первую очередь: льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением заработной платы, льготная аренда, рассрочка по выплате кредитов. Что-то можно было делать потоньше или побыстрее. Но все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом».

Ряд мер экономической поддержки правительства страны для бизнеса пошли явно на пользу крупным предприятиям. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия вышла из кризисного состояния, вызванного пандемией, быстрее, чем многие другие экономики мира. Также глава государства в целом положительно оценил меры, которые предпринимали руководители регионов на местах.

«Страна большая, ситуация в разных регионах по-разному складывается, — сказал Путин. — Что-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя ответственно, не боялись принимать решения. Помощь регионам кратно увеличилась. Взаимодействие между федеральным центром и регионами дало нам нужный результат».