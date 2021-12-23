FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Робособака с улыбкой поступила на службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы

4
Печать

Робособака поможет бороться с самозахватом городских территорий, рассчитывают столичные власти, передавшие её в распоряжение Госинспекции по недвижимости. Четырёхногий робот с глазами и улыбкой будет ходить по улицам Москвы и снимать на фото и видео заданный маршрут.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 23 декабря сайт столичного мэра, робособака имитирует движения настоящего пса и может развивать скорость 11 км/ч, у неё есть GPS-модуль, чтобы ориентироваться в пространстве, и лидар — световой радар, формирующий карту трёхмерного пространства для замера объектов недвижимости. С помощью встроенной камеры робот будет вести онлайн-трансляцию. Он произведён из экологически безопасных материалов.

www.mos.ru

«Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VKuser1708951
Человека с камерой запустить на маршрут в 100 раз дешевле.
Но как же понты и распил!!!
AKM
Робособаке - робособачья смерть.
ShkVAl
Взятки брать не будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний