Робособака с улыбкой поступила на службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы

Робособака поможет бороться с самозахватом городских территорий, рассчитывают столичные власти, передавшие её в распоряжение Госинспекции по недвижимости. Четырёхногий робот с глазами и улыбкой будет ходить по улицам Москвы и снимать на фото и видео заданный маршрут.
Как сообщает 23 декабря сайт столичного мэра, робособака имитирует движения настоящего пса и может развивать скорость 11 км/ч, у неё есть GPS-модуль, чтобы ориентироваться в пространстве, и лидар — световой радар, формирующий карту трёхмерного пространства для замера объектов недвижимости. С помощью встроенной камеры робот будет вести онлайн-трансляцию. Он произведён из экологически безопасных материалов.
«Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.