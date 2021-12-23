Вслед за Петербургом «осадки ясного неба» выпали в Москве. Это алмазная пыль

«Алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда крошечные кристаллы, отражают свет. Этот сверкающий эффект дает феномену его название, так как он выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Алмазная пыль часто ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы и т. д», — отмечается в сообщении.

Редкий для Центральной России вид твёрдых осадков — алмазная пыль — зафиксирован в столице. Эти мелкие ледяные кристаллы, парящие в воздухе (российские метеорологи называют их также ледяными иглами или осадками ясного неба) обычно образуются в ясную погоду. В Москве при этом было минус 20 и высокая влажность воздуха, сообщает 23 декабря центр «Фобос» .

Как раз вчера в Москве видели гало. Гало несколько дней назад наблюдали и в Петербурге, наряду с алмазной пылью.



Она напоминает туман, но состоит не из жидкой воды, а из кристаллов льда и лишь незначительно уменьшает видимость. Кристаллы образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется тёплый и влажный воздух, а в нижнем пограничном слое смешивается с холодным воздухом. Ледяные иглы не опасны для людей, однако могут создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов. Наиболее часто они наблюдается в Антарктике и Арктике. Так, в отдельных районах Антарктиды более 70% осадков выпадают в виде алмазной пыли.



В Москве ночь на среду стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура составила минус 22,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха 22 декабря составила минус 20,8 градуса, что на 14 градусов ниже климатической нормы. За всё время наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ (с 1948 года) в декабре было всего 22 очень холодных дня с максимумом температуры не выше минус 20, отмечает ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

