СОБР снес «крышу», терроризировавшую маршруточников в Автово

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, троих подозреваемых в вымогательстве у водителей маршруток задержали накануне в Петербурге. По версии следствия, двое россиян 34 и 45 лет при участии 38-летнего гражданина Азербайджана в июне этого года на проспекте Стачек, 73 (напротив метро «Автово»), запугивали водителей одного из маршрутов до Петергофа. И требовали от них ежедневной мзды в 700 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».



Во время обысков в квартирах подозреваемых нашли и изъяли травматический пистолет, три ножа, патроны, россыпь мобильных и другие интересные для следствия предметы. Все трое задержаны. Самый младший уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и разбой.

