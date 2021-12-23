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СОБР снес «крышу», терроризировавшую маршруточников в Автово

Дорогу на Петергоф сделали более безопасной сотрудники полиции Петербурга при содействии СОБР.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, троих подозреваемых в вымогательстве у водителей маршруток задержали накануне в Петербурге. По версии следствия, двое россиян 34 и 45 лет при участии 38-летнего гражданина Азербайджана в июне этого года на проспекте Стачек, 73 (напротив метро «Автово»), запугивали водителей одного из маршрутов до Петергофа. И требовали от них ежедневной мзды в 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Во время обысков в квартирах подозреваемых нашли и изъяли травматический пистолет, три ножа, патроны, россыпь мобильных и другие интересные для следствия предметы. Все трое задержаны. Самый младший уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и разбой.

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Комментарии (1)

Dazdraperma
А потому что нечего салагам лезть на территорию, на которой кормятся другие, взрослые дяди.
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