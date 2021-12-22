В России желающих владеть оружием хотят проверять в ФСБ и МВД

«В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа — год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия», — написал 22 декабря в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В Государственную Думу собираются внести законопроект, который ужесточит правила получения огнестрельного оружия. Кандидатов предлагают проверять силами органов МВД и ФСБ в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Он добавил, что за человеком будет оставаться право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Законность решения сможет проверить и прокуратура.

«Фонтанка» писала, что Министерство здравоохранения России предложило проводить медицинское освидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Помимо этого, теперь покупать оружие можно только гражданам старше 21 года.