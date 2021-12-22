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В России желающих владеть оружием хотят проверять в ФСБ и МВД

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В Государственную Думу собираются внести законопроект, который ужесточит правила получения огнестрельного оружия. Кандидатов предлагают проверять силами органов МВД и ФСБ в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

«В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа — год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия», — написал 22 декабря в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он добавил, что за человеком будет оставаться право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Законность решения сможет проверить и прокуратура.

«Фонтанка» писала, что Министерство здравоохранения России предложило проводить медицинское освидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Помимо этого, теперь покупать оружие можно только гражданам старше 21 года.

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Комментарии (8)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Silver867
Предлагаю принять закон - в случае наличия оперативной информации («барабан» Вася настучал) о том, что депутат Годумы берет взятки, это будет являться основанием для лишения мандата.
Артист ритуальных услуг
Эка хинштейна вставило от поджигателя томской ленты..
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