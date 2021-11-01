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Минздрав РФ хочет запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

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Министерство здравоохранения России предложило проводить медицинское освидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства. Проект приказа ведомства 1 ноября был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации», — гласит текст пояснительной записки.

При этом в случае обнаружения в моче освидетельствуемого наркотических средств, психотропных веществ или их метаболитов, а также при выявлении врачами симптомов и синдромов заболевания, наличие которого является противопоказанием к владению оружием, предлагается уведомлять об этом человека, оформлять сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и аннулировать действующее заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Если проект будет одобрен, то вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Кроме того, теперь покупать оружие можно только гражданам старше 21 года.

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Комментарии (20)

266110330
Один из соседей был откровенным психом, у него скорее всего от работы был микроинсульт, поскольку шея у водителей затекает и это должно произойти однажды. Но работал он на скорой помощи и ему "минздрав" выдавал справку, потому что он был "их". а вы все - доказывайте.
266110330
это самая коррупционная тема минздрава и "государства", потому что эти справки в итоге могут препятствовать получению работы в гос органах и таким образом ограничивать "неугодных". и так получается, что кроме минздрава даже опротестовать это никто никуда не сможет, то есть они ещё больше будет грести бабла.
lamer
По водительской комиссии не мешало бы тоже запретить коммерсантам выдавать справки от нарколога и психиатра. Знаю одного алкаша и два эпизода по шизофреникам, которые справки покупали.
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