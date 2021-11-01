Минздрав РФ хочет запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

«Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации», — гласит текст пояснительной записки.

Министерство здравоохранения России предложило проводить медицинское освидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства. Проект приказа ведомства 1 ноября был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом в случае обнаружения в моче освидетельствуемого наркотических средств, психотропных веществ или их метаболитов, а также при выявлении врачами симптомов и синдромов заболевания, наличие которого является противопоказанием к владению оружием, предлагается уведомлять об этом человека, оформлять сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и аннулировать действующее заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.



Если проект будет одобрен, то вступит в силу с 1 марта 2022 года.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Кроме того, теперь покупать оружие можно только гражданам старше 21 года.

