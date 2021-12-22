В КГБ Белоруссии заявили о задержании россиянина по делу о терроризме

В Белоруссии по делу о терроризме задержан гражданин России, имеющий вид на жительство. Об этом 22 декабря заявил глава УКГБ по Гомельской области Александр Мельников на встрече с президентом Александром Лукашенко.



«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта. В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма», — цитирует Мельникова БЕЛТА.

