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В КГБ Белоруссии заявили о задержании россиянина по делу о терроризме

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В Белоруссии по делу о терроризме задержан гражданин России, имеющий вид на жительство. Об этом 22 декабря заявил глава УКГБ по Гомельской области Александр Мельников на встрече с президентом Александром Лукашенко.

«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта. В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма», — цитирует Мельникова БЕЛТА.

В среду Лукашенко заявил, что за попытку совершить теракты в Белоруссии были задержаны семь человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены преследованием россиян в Белоруссии. По его словам, Россия следит за судьбой всех своих граждан, оказавшихся под судом или следствием в соседней республике.

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Комментарии (10)

КарабасСПб
Таракан все фабрикует.
ДуремарСПб.
Синепалый живёт так как будто трибунала не существует.
SU LUX INN
Александр Григорьевич - это тот Крепкий орешек, кто не позволит раздербанить Белоруссию, присоединить, лишить белоруссов Стабильности, достатка!
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